В Череповце приступили к строительству дома милосердия

В строящемся Доме милосердия нуждающимся будут выдавать одежду и продукты питания. Это будет небольшое деревянное здание у церкви Сергия Радонежского недалеко от Ледового дворца.



Небольшой домик под крышей с мансардой должен будет выполнять функцию вспомогательную. Сейчас под патронажем храма 23 малообеспеченные семьи, которым помогают медикаментами, продуктами и одеждой. Многие приносят в храм хорошую одежду. Делаются стеллажи, раскладываются вещи и продукты.



В Доме милосердия временно можно будет размещать несколько человек в специально оборудованной комнате. Такое пристанище необходимо многим, например, убежавшим из дома подросткам или молодым девушкам, которых родители склоняют к аборту. Иногда несколько дней надо пожить отдельно чтобы эмоции улеглись, а рядом были, священники и психологи, которые поддержат.



Построенное здание будет выполнено в едином стиле с храмом, воскресной школой, а откроют его в сентябре. Пока в городе подобных приютов не было, поэтому для Череповца это новый опыт.

