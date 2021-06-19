В Череповце приступили к строительству дома милосердия

Вологодская область >> Общество >> 19.06.2021

В строящемся Доме милосердия нуждающимся будут выдавать одежду и продукты питания. Это будет небольшое деревянное здание у церкви Сергия Радонежского недалеко от Ледового дворца.

Небольшой домик под крышей с мансардой должен будет выполнять функцию вспомогательную. Сейчас под патронажем храма 23 малообеспеченные семьи, которым помогают медикаментами, продуктами и одеждой. Многие приносят в храм хорошую одежду. Делаются стеллажи, раскладываются вещи и продукты.

В Доме милосердия временно можно будет размещать несколько человек в специально оборудованной комнате. Такое пристанище необходимо многим, например, убежавшим из дома подросткам или молодым девушкам, которых родители склоняют к аборту. Иногда несколько дней надо пожить отдельно чтобы эмоции улеглись, а рядом были, священники и психологи, которые поддержат.

Построенное здание будет выполнено в едином стиле с храмом, воскресной школой, а откроют его в сентябре. Пока в городе подобных приютов не было, поэтому для Череповца это новый опыт.





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