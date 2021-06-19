Вологжанин отправится на самодельном плоту из Вологды в Великий Устюг

Вологодская область >> Общество >> 19.06.2021

Бывший мэр Анадыря, сенатор Чукотки и выпускник Великоустюгского речного училища Ю. Ерегин почти достроил плот, на котором планирует отправиться по реке в Великий Устюг из Вологды. В этом необычном путешествии будут участвовать и его сыновья, и друзья. Команда включает 6 человек. Все они приедут в Вологду из Санкт-Петербурга и Москвы.

Отправка плота намечена после 20 июня, а прибытие на родину Деда Мороза - 4 июля. На финишной точке участников "круиза" встретят курсанты речучилища. Сплав приурочили к 100-летию основания учебного учреждения.

Капитан провел экскурсию по плоту для журналистов - показал бочки, палубу из фанеры, гальюн, паруса, баннеры.

Это будет уже третий такой сплав для путешественника. В 2020 г. он под парусом с фамильным гербом «Алина» преодолел по Сухоне 500 км.
Какими бывают путешествия на плотах по реке можно узнать, посмотрев советский фильм «Верные друзья». Там наглядно показано, с какими трудностями можно столкнуться, в какие ситуации попасть и как из них выбраться.





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