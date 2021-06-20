Власти Архангельской области планируют за 2021 год обновить пригородный железнодорожный транспорт
Подобное решение было принято чиновниками в ходе оперативного совещания. До конца года область ожидает поставки 4 рельсовых автобусов РА-3 и 20 новых вагонов. В итоге весь подвижной состав в Поморье будет обновлен. Поступление РА-3 ожидается в начале осени. 6 из 37 вагонов, находящихся в эксплуатации, уже заменены, сообщил в ходе совещания глава областного Минтранса Сергей Роднев. С вводом в эксплуатацию новой техники старые вагоны будут постепенно списываться.
Рельсовые автобусы считаются наиболее выгодным видом транспорта с экономической и экологической точек зрения. По словам главы региона Александра Цыбульского, основной задачей властей остается обеспечение максимального комфорта пригородных поездок, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.
Современные рельсовые автобусы могут перевозить свыше 600 человек со скоростью до 120 км/ч. Они уже курсируют на маршрутах Архангельск – Северодвинск и Архангельск – Онега. Модернизация подвижного состава поможет жителям области избежать заторов и сократить потери времени в пути. Проект будет осуществляться в партнерстве с компанией «РЖД».
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