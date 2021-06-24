Власти Карелии ужесточили ковид-ограничения

В республике усилили коронавирусные ограничительные меры. Глава региона А. Парфенчиков внес поправки в выпущенный 12 марта указ.



Новшества затронули массовые собрания и прочие мероприятия — запрещены мероприятия в помещениях с посетителями от 30 человек, если люди планируют собираться на открытом воздухе, гостей должно быть до 100 человек. Характер события значения не имеет — это может быть концерт, фестиваль, траурное действие, субботник.



Исключением является собрание сверх предельных норм людей с отрицательными результатами теста ПЦР. Справка должна быть оформлена не раньше 2-х дней до начала мероприятия. Это должно сократить количество людей на мероприятии, потому что тест не дешевый и каждый раз его делать перед событийными мероприятиями дорого. Кроме того, он может оказаться позитивным.



Но при перемещении во время отпуска не нужно делать новую справку, каждый раз приезжая на новое место. В последующих заселениях можно предъявить документы, подтверждающие прошлое проживание в отеле и турпутевку.