В Коми возобновили прямые перелеты в Египет

С 19 июня возобновлено международное авиасообщение между Сыктывкаром и Каиром (Египет). Долгое время направление было закрыто. Теперь таможенная граница в международном пункте пропуска открыта, и первыми ее прошли 185 человек.



Глава Сыктывкарского таможенного поста А. Высогорец рассказал, что таможенные операции совершены в штатном режиме. Пассажиры имели результаты ПЦР-теста на ковид международного образца. На июнь запланировано еще 2 вылета в Турцию и Египет.



Без таможенных платежей можно ввозить на территорию ЕАЭС товаров до 10 тыс. евро весом 50 кг. Разрешено ввозить 5 кг продуктов растительных, 5 кг продуктов животных на одно лицо. Допускается ввоз готовой продукции в заводской упаковке.



Алкоголь в объеме 3 л на совершеннолетнего провозится без пошлины. 3-5 л облагаются пошлиной 10 евро за 1 л. Спиртное более 5 л перевозить запрещено.



1 человек от 18 лет может беспошлинно ввезти 200 сигарет, 50 сигар, 250 гр. табака.



Через границу не декларируя можно перевезти 10 тыс. долларов наличными. Более крупную сумму надо декларировать, указывая источник средств. Деньги на карте не декларируются.

