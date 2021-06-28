Архангельск принимает поздравления с Днем рождения

Архангельская область >> Общество >> 28.06.2021

Вчера городу Архангельску исполнилось 437 лет. Губернатор А. Цыбульский поздравил горожан с праздником, отметив, что для него Архангельск — город множества красок, с белыми ночами, розовыми закатами, густыми серыми туманами, цветущими яблонями. В городе палитра замечательных, талантливых и неравнодушных людей.

Мэр Арханельска Д. Морев отметил достижения, мечты людей, умение работать и помогать развивать свой город. Пусть любовь к этому городу и добрые намерения придадут Архангельску сил для процветания! Он пожелала всем крепкого здоровья, семейного счастья, радости и благополучия.

Огорчает тот факт, что традиционно праздник так и не отметили, поскольку этого не позволила эпидситуация. Напомним, что в рамках фестиваля «Другой» состоялся лишь большой концерт, звездой которого стала группа «Браво». Но увидеть концерт могло ограниченное число людей, так как запуск на мероприятие был по предварительной записи только со справкой об отсутствии коронавируса. Многие просто не захотели делать ради этого ПЦР-тест, так как он дорогой и мог оказаться положительным.





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