В Череповце за неделю с буйков сняли 29 купальщиков

Вологодская область >> Общество >> 30.06.2021

В город пришла жара, а вместе с ней увеличилось количество отдыхающих у водоемов. Многие из них считают, что отдых без выпивки невозможен, поэтому это заканчивается утоплением или снятием пьяных пловцов с буйков. Об этом рассказал директор спасательной службы города Д. Санакоев.

Купальщики, не способные рассчитать свои силы на воде, были на всех городских пляжах. За 7 дней за буйки заплыло 62 человека, а 29 из них даже успели добраться вплавь до судового хода, т. е. могли быть раздавлены проплывающими судами. Трезвые люди понимают опасность таких попыток и через реку не плавают, только пьяным море по колено. Они пытаются себе или кому-то доказать, что им по силам переплыть реку, но сил хватает не всем. Иногда человек успешно завершает свой заплыв, и сердце не выдерживает уже на берегу.

Обычно задержанных купальщиков возвращают на берег, а буйных передают полиции.

Из задержанных 5 человек были пьяны, 28 нужна была медицинская помощь.

В июне 23 человека утонули в водоемах Вологодской области.





Рекомендуем по теме:

В Северодвинске начали оборудовать контрольно-пропускные пункты

На железнодорожном вокзале в Апатитах поставили блок-пост

Череповец увеличит количество отделов полиции

В Мурманске состоялся заплыв через Кольский залив

Карельские дети уже отправились на черноморский отдых

В Череповце начались выборы в Молодежный парламент


В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ

В НАО проходят мероприятия, посвященные здоровому образу жизни

300 жителей Заполярья очищали от мусора Териберку

На День химика в Апатитах «зажгли» сто личные «звезды» и питерские театры

Череповец получит 12 новых трамваев

Программа детского туристического кешбэка стартовала в Вологодской области

В Сыктывкаре открылся «Дом спорта»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета