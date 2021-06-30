В Череповце за неделю с буйков сняли 29 купальщиков

В город пришла жара, а вместе с ней увеличилось количество отдыхающих у водоемов. Многие из них считают, что отдых без выпивки невозможен, поэтому это заканчивается утоплением или снятием пьяных пловцов с буйков. Об этом рассказал директор спасательной службы города Д. Санакоев.



Купальщики, не способные рассчитать свои силы на воде, были на всех городских пляжах. За 7 дней за буйки заплыло 62 человека, а 29 из них даже успели добраться вплавь до судового хода, т. е. могли быть раздавлены проплывающими судами. Трезвые люди понимают опасность таких попыток и через реку не плавают, только пьяным море по колено. Они пытаются себе или кому-то доказать, что им по силам переплыть реку, но сил хватает не всем. Иногда человек успешно завершает свой заплыв, и сердце не выдерживает уже на берегу.



Обычно задержанных купальщиков возвращают на берег, а буйных передают полиции.



Из задержанных 5 человек были пьяны, 28 нужна была медицинская помощь.



В июне 23 человека утонули в водоемах Вологодской области.