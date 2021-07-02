Аэропорт Сыктывкара откроет обновленный международный терминал

Республика Коми >> Общество >> 02.07.2021

С 3 июля возобновляются перелеты из Сыктывкара в Турцию, Египет и Тунис. К приему готов обновленный международный терминал авиагавани.

Капремонт позволит сделать пребывание граждан комфортным, увеличит скорость прохождения процедуры контроля. Площадь зала увеличили в 2 раза, провели косметический ремонт внутренних помещений здания, установлены 4 новые кабины паспортного контроля, светопрозрачные перегородки, куплен новый транспортер для багажа большего размера, установили оборудование для безопасности полетов. Также смонтировали систему безопасности, закупили мебель, достроили багажное отделение за периметром пункта пропуска, примыкающее к терминалу.

Вчера министр экономического развития Коми Э. Ахмеева посетит терминал, проверила готовность к приему пассажиров.

Напомним, что ранее в терминале собиралось слишком много людей, которые ждали свои рейсы. Это было небезопасно в условиях пандемии. Терминал уже давно не справлялся с потоком пассажиров, поэтому его реконструкция была делом времени.





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