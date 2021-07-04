В 2022 г. в Архангельской области появится военно-патриотический центр «Авангард»

Архангельская область >> Общество >> 04.07.2021

В правительстве региона состоялось совещание по случаю передачи в ведение министерства по делам молодежи оздоровительного летнего лагеря «Лесная поляна». С января 2022 г. он станет центром военно-патриотического воспитания. Многие этим недовольны, так как считают, что в регионе есть недостаток обычных летних лагерей.

Здесь и сейчас проходят патриотические смены, мастер-классы, интерактивы, практические занятия специалистов центра «Патриот». Они рассказывают детям о военных профессиях, проектах «Юнармии».

Со следующего года «Лесная поляна» станет круглогодичной. Здесь будут проходить учебные сборы, юнармейские смены по программе «Юнармейское лето». Близость космодрома дает возможность пользоваться ресурсами войсковых частей для занятий.

На базе центра организуют методические сборы специалистов, инструкторов по военно-патриотическому воспитанию, руководителей территориальных центров патриотического воспитания, подготовки к военной службе с акцентом на отработку практики воспитательной деятельности.

Первый учебно-методический центр «Авангард» открыт в прошлом году в Московской области Министерством обороны РФ.





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