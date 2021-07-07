Глава Карелии рассказал о строительстве автостанции в Пряже

Республика Карелия >> Общество >> 07.07.2021

В текущем году дожидаться автобусов в Пряже будут комфортно, так как построят новый автовокзал. Темп строительства проинспектировал глава Карелии А. Парфенчиков.
Ключевые работы по строительству здания завершены: проложены коммуникации, идет монтаж системы освещения, благоустройство территории. Помимо здания с залом ожидания и кассами строят КПП. Сдача объекта намечена на конец года.

Пандемия привела к задержкам поставок стройматериалов, но даже, несмотря на них, объект могут сдать раньше срока.

Расположен автовокзал у федеральной автотрассы. Отсюда будут отправляться автобусы в Олонец, Санкт-Петербург. Рядом есть свободная площадка, на которой Парфенчиков предлагает установить торговые павильоны местных фермеров.

Строительством автостанции занимается РСК «Агат». Она признана победителем тендера на 30,5 млн руб. Изначально работу нужно было сдать в середине декабря прошлого года, но предыдущий подрядчик 4 месяца потратил только на снос старого здания и подготовку площадки.

Старая автостанция в Пряже была деревянной и неблагоустроенной. Новый вокзал может вместить 150 человек. У здания оборудуют стоянку и разворотную площадку для автобусов.





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