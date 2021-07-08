«Руслайн» запустит дополнительный субсидируемый рейс до Москвы

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.07.2021

Причина - отмена рейсов другим авиаперевозчиком – «Ютэйр».

Губернатор НАО Ю. Бездудный сообщил, что сезон отпусков, каникул в разгаре, и именно сейчас «Ютэйр» отменяет ряд рейсов. Основная причина отмены рейсов - коронавирус. В компании заболели 100 членов экипажа – бортпроводников. Их количество в салоне самолета регламентируется нормами безопасности, а сейчас людей для обслуживания рейсов просто нет.

Были проведены переговоры с компанией «Руслайн», которая готова запустить дополнительный рейс 9 июля. Это субсидированный рейс, билеты на который есть в продаже по 9900 руб.

По отмененным рейсам достигнута договоренность с компанией «Ютэйр». Она обеспечит перевозку на ближайшие даты, дополнительная плата взиматься не будет. Деньги будут возращены пассажирам. Когда компания возобновит свои рейсы, неизвестно.

Напомним, что отправляясь на отпуск за границу, многим жителям округа сначала приходится лететь в Москву, а теперь они такой возможности лишились, поэтому замена рейсов понадобилась срочно.





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