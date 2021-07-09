Аэропорту Васьково будет присвоено почетное имя

На заседании палаты Архангельской области создали оргкомитет по присвоению Васьково почетного имени. Оргкомитет возглавил председатель правительства АО А. Алсуфьев.



В состав вошли представители палаты региона, вузов Поморья, отделения Российского военного-исторического общества и авиаиндустрии, эксперты в области истории, общественники.



В стране популяризируют имена выдающихся людей за счет присвоения имен аэропортам. Это касается не только крупных международных аэропортов, но и региональных, позволит популяризировать имена исторических деятелей и самих объектов.



В процессе проработки вопроса определены 3 кандидатуры для присвоения имени аэропорту Васьково: летчики-полярники Д. Вершинский, М. Бабушкин, И. Черевичный. Они внесли вклад в развитие авиации.



2-й Архангельский объединенный авиаотряд считает, аэропорт должен носить имя И. Черевичного, который много раз участвовал в экспедициях, в годы ВОв занимался стратегической ледовой разведкой, обеспечивал переброску боевых кораблей на Северный флот с Тихоокеанского.



Но решение за общественностью. 8 июля стартовало обсуждение, на котором северяне могут предложить кандидатуры.

