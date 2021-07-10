В Мурманской области начали вручать обновленные подарки новорожденным

Во многих городах России все новорожденные получают подарки. В Мурманской области «подарок новорожденному» решили дополнить конвертом-одеялом, ползунками, комбинезоном, чепчиком и варежками-антицарапками.



Это дополнение запланировано по поручению главы региона А. Чибиса еще в прошлом году. Подарочный набор получает в день выписки родители каждого новорожденного ребенка в организациях родовспоможения региона.



Проект «Подарок новорожденному» в Мурманской области начали реализовать только с начала текущего года. Также предоставляются меры соцподдержки, финансовые в том числе.



Напомним, что изначально в подарок входила в основном макулатура, поэтому местные жители не без основания считали его скудным. Также они жаловались, что светильники, входящие в набор, низкого качества, поэтому взрываются.



В новом наборе нет сертификатов, открытки, буклетов, которые совершенно не нужны ребенку, а только реально полезные для малыша вещи. На «Подарок новорожденному» выделено 17,7 млн руб. из региональной казны.