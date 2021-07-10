В столице Заполярья появился самолет «Мурманск - столица Арктики»

Такая надпись появилась на самолете лоукостера «Победа». Авиакомпания вместе с «Аэропортом Мурманск» забрендировали фюзеляж лайнера при поддержке облправительства в рамках направленного на популяризацию Заполярья проекта. Он призван прилечь внимание туристов к региону. Борт отличается изображением форели и нерпы и надписью «Мурманск - столица Арктики».



Окраска лайнера выполнена в «База-Лак» технологии, на 2% повышающая топливную эффективность благодаря уникальной связующей красочной структуре. Она обеспечивает гладкую поверхность фюзеляжа, экологична, так как в производстве краски не использовались вредные соединения хрома. Повышение топливной эффективности заметно сокращает выброс остатков сгорания, углекислого газа.



Прибытие в Мурманск такого судна не осталось незамеченным. Его встретили губернатор А. Чибис, гендиректор «Новапорт Холдинг» С. Рудаков, представители горадминистраций Мурманска, Кольского района, правительства регион и журналисты.



Чибис считает самолет продвижением региона, города-героя, арктического туризма и элементом популяризации области на территории РФ и за ее пределами. Самолет изящный и стильный, поэтому на него нельзя не обратить внимания.