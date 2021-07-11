В лагере, где отдыхают дети из НАО, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры безопасности
Дети из НАО отдыхают в Краснодарском крае, где введены жесткие ограничительные меры из-за коронавируса. Ребята не выходят за пределы лагеря, как и персонал, всю смену. Меры санитарно-эпидемиологической безопасности применены в полной мере.
По приезду всем измеряют температуру. Экскурсий для детей не проводят, чтобы снизить риск заболевания. Пляж находится на территории лагеря и закрыт для посторонних. В столовой есть, где помыть руки перед едой и продезинфицировать их. Даже при небольших признаках недомогания детей отправляют к медикам. Директор лагеря и медперсонал держат ситуацию на контроле.
По данным Отделения соцзащиты населения НАО, которое осуществляет организацию направления детей в оздоровительный лагерь в Геленджике, отдыхают 108 детей в сопровождении 7 взрослых. Они вернутся домой 14 июля.
Дети отдыхом на море довольны, но немного подпортило картину отсутствие возможности посмотреть курорт, съездить на экскурсии, в парк, прогуляться по набережной. От всего этого пришлось отказаться.
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