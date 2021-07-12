В парке Победы Череповца появился новый экспонат

Вологодская область >> Общество >> 12.07.2021

В череповецком парке Победы установили 10-тонный экспонат - бронетранспортер Музея военной техники.

17-й экспонат для экспозиции под открытым небом доставлен на подготовленную площадку не сколько дней назад с помощью сотрудников ГИБДД, «Северстали» и «Спецавтотранса», Росгвардии.

БТР-60 разработан в 1956—1959 гг., выпускался серийно в 1960—1976 гг. на Горьковском автозаводе и до 1987 г. — на Курганском заводе колесных тягачей. Всего выпущено около 25 тыс. БТР. Позже машину перестали выпускать, так как она утратила свою значимость и морально устарела.

Машина предназначалась для переброски личного состава к местам боевых задач. Она способна передвигаться по суше и воде, а броня защищает от пистолетного огня, осколков мин, но крупнокалиберные пулеметы ее пробивают. Корпус БТР-60 сделан из стали, поэтому вес техники — 10 тонн.

Один БТР В парке Победы уже ЕСТЬ - БТР-80. Также здесь можно увидеть полевую кухню, зенитную установку и танки, участвовавшие в ВОв и выпущенные в мирное время в СССР.





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