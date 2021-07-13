В Коми льготникам хотят компенсировать затраты за самостоятельную покупку лекарств

Республика Коми >> Общество >> 13.07.2021

Из-за долгих конкурсных процедур и несостоявшихся торгов часто срываются поставки, и не удается обеспечить людей необходимыми лекарствами.

Минздрав Коми опубликовал поправки в закон о соцподдержке населения. Вводится новый вид помощи — компенсация расходов на покупку лекарственных препаратов и медизделий.

Обеспечением определенных категорий населения медикаментами занимается Минздрва, заключая контракты на поставку после аукционов. С аптеками и частными предпринимателями заключаются контракты на хранение, приемку, комплектование, доставку и отпуск лекарств, медицинских изделий, их учет. Но если в аптеке лекарства нет, рецепт принимают на отсроченное обслуживание.

По причине специфики законодательства и фармацевтического рынка, закупочные процедуры занимают много времени, что приводит к обеспечению лекарственными препаратами с задержкой.

Поправки предлагают установить компенсацию людям, которые вынуждены сами покупать жизненно необходимые лекарства при невозможности их замены на аналоги.

Закон позволит повысить эффективность системы обеспечения граждан лекарствами в отдаленных местностях республики.
Принятие закона дополнительных расходов бюджета не потребует. Общественное обсуждение законопроекта завершится 18 июля.





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