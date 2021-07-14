Роспотребнадзор оценил безопасность водоемов в Карелии

В Петрозаводске купаться нельзя, а в Сегеже — можно.



Сотрудники Роспотребнадзора Карелии взяли пробы воды и почвы в локациях массового отдыха людей. Оценивали пляжи в Петрозаводске на набережной Гюллинга, ул. Московской, в Песках, в Сегежском районе на озере Линдозеро, на новом пляже в Сегеже и озерах Сярьгозеро и Глубокое.



Только в Сегеже вода соответствует всем нормам, в то время как на петрозаводских пляжах вода гигиеническим нормам не соответствует как по величине термотолерантных колиформных, так и по величине общих бактерий, схожих с кишечной палочкой.



Это лишь подтверждает факт, что Карелия входит в топ-3 российских регионов с самой грязной питьевой водой. Выглядит это странно, учитывая обилие лесов и водоемов. Республика не должна иметь проблем с водой хорошего качества, но сам же человек ее засоряет до состояния, когда даже купаться становится опасно. В результате жителям Петрозаводска отдыхать летом негде. Приходиться ездить в отдаленные леса, где есть реки и озера не для массового отдыха.

