Стелу «Город трудовой доблести» в Северодвинске планируют установить на пр. Труда

В Северодвинске определились с местом установки стелы «Город трудовой доблести». С выбором помогли горожане, которые поделились мнением о том, где архитектурная композиция вписалась бы в ландшафт.



Горадминистраци и делегация Российского военно-исторического общества выбрали аллею на пр. Отсюда стелу будет видно с конца улицы, свет здесь отличный, а в городе такое найти сложно. Представитель РВИО, автор, архитектор проекта Д. Стритович считает, что 12-метровая стела подходит для этой локации. Ее будет видно издалека.



Этот выбор поддержали председатель отделения Союза машиностроителей РФ А. Спиридонов, председатель горсовета депутатов М. Старожилов, глава Северодвинска И. Скубенко.



Маршрут по площади знаком северодвинцам, работающим на «Севмаше», поэтому людей здесь много. Нужна будет дополнительная реорганизация территории, благоустройство, поэтому мэр намерен поднять вопрос на региональном уровне, обратиться к губернатору области за поддержкой.



Дата установки стелы в Северодвинске пока не известна.