В Апатитах стену дома украшает Имандра с рыбаками

Мурманская область >> Общество >> 16.07.2021

Художник И. Найнти закончил работать над торцом дома №51 по ул. Дзержинского в Апатитах. Он изобразил на пятиэтажке собирательный образ об истории города. Мурал стал подарком жителям от телеведущего, уроженца Мурманской области А. Малахова.

Иван вверху изобразил почтовую марку времен СССР «Хибинские горы» 1959 г., ниже 2 геологов, паттерн на тему озера Имандра с рыбаками. Картинка яркая, в ней преобладают голубые оттенки. Жители очень довольны новинкой.

Это второй мурал в городе. Первый появился на ул. Воинов-Интернационалистов,2 в 2019 г., а потом картами экспедиций, цитатами из книг А. Ферсмана «Путешествия за камнем», «Занимательная геохимия» декорировали библиотеку. Постепенно город преображается, и власти это приветствуют.

Достопримечательностей в городе не много, поэтому муралы станут точкой притяжение горожан и туристов. Также они немного раскрасят яркими красками облик северного города, где чаще всего пасмурное серое небо и нет солнца, что особенно угнетающе действует на людей осенью и зимой.





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