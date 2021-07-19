Дачники Сыктывкара одержали победу в борьбе с «Газпромом» за участки

Истории 10 лет. Несколько участков в Дырносе попали на территорию магистрального газопровода, поэтому «Газпром трансгаз Ухта» требовал снести все строения и теплицы.



Но суды всех инстанций вставали на сторону дачников неоднократно. 3-й кассационный суд Петербурга также отклонил жалобу на решение отказать требованию газовиков. Участок, о котором идет речь, существует с 1975 г. Его последняя владелица купила его в 2016 г. и судится с «Газпромом».



В 1971 г был построен газопровод Микунь-Сыктывкар, еще до появления товарищества «Коммунальник». Отметок о нарушении норм соблюдения расстояний не было. Теперь газовщики требуют сноса некоторых построек, так как они находятся слишком близко к газопроводу, а это риск для самого газопровода и для садоводов.



Конфликт тянется с начала 90-х. В 1993 г. после неоднократного обращения в мэрию Сыктывкара издано постановление мэра, которым «Севергазпрому» предлагалось до 1995 г. перенести участок газопровода у территории товариществ в охранной зоне магистрали. Но ее не перенесли.

