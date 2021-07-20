Руководителю морского клуба «Полярный Одиссей» вручили почетный знак главы Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 20.07.2021

В. Любарский обсудил с В. Дмитриевым перспективу развития Онежского озера и вручил главе морклуба «Полярный Одиссей» В. Дмитриеву почетный знак главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия».

После церемонии состоялось обсуждение идей и предложений по развитию акватории Онежского озера.

Благодаря неравнодушным энтузиастам, которые влюблены в город, озеро, в будущем удастся наполнить судами Петрозаводскую губу, у горожан появился шанс покорить Онего, как это уже делают на лодочной станции набережной.

Напомним, что в морском клубе занимаются деревянным судостроением. Суда, вышедшие из клуба, могут наполнить местную акваторию, что будет интересно и для горожан, и для туристов. Власти города собираются поддерживать клуб во всех его проектах, так как это пойдет на благо города и региона, славящегося, прежде всего, обилием водоемов. Их и нужно показывать туристам во всем разнообразии, а значит, открывать новые маршруты для путешествий, экскурсионные туры, развивать эко направление.





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