Руководителю морского клуба «Полярный Одиссей» вручили почетный знак главы Карелии
В. Любарский обсудил с В. Дмитриевым перспективу развития Онежского озера и вручил главе морклуба «Полярный Одиссей» В. Дмитриеву почетный знак главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия».
После церемонии состоялось обсуждение идей и предложений по развитию акватории Онежского озера.
Благодаря неравнодушным энтузиастам, которые влюблены в город, озеро, в будущем удастся наполнить судами Петрозаводскую губу, у горожан появился шанс покорить Онего, как это уже делают на лодочной станции набережной.
Напомним, что в морском клубе занимаются деревянным судостроением. Суда, вышедшие из клуба, могут наполнить местную акваторию, что будет интересно и для горожан, и для туристов. Власти города собираются поддерживать клуб во всех его проектах, так как это пойдет на благо города и региона, славящегося, прежде всего, обилием водоемов. Их и нужно показывать туристам во всем разнообразии, а значит, открывать новые маршруты для путешествий, экскурсионные туры, развивать эко направление.
Рекомендуем по теме:
За выплатой на детей-школьников семьи НАО смогут обратиться с 15 июля
Из Сыктывкара возобновляются регулярные авиаперевозки в Троицко-Печорск
Вологодская область нарастит поддержку производителей мяса
В НАО состоялся выпускной Яндекс.Лицея
В Мурманске стартовала образовательная программа «Городские практики»
В Минздраве региона рассказали о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в Поморье
В Коми определили объемы добычи семги