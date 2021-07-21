Обращаться в военчасть: пропуска в закрытую Нёноксу будут выдавать по новым правилам

Архангельская область >> Общество >> 21.07.2021

Сельсовет Неноксы не выдает приглашения для въезда в село. Для приезда на закрытую территорию надо обращаться в воинскую часть № 09703 или в Северодвинский краеведческий музей.

Для жителей Неноксы указан адрес части, контакты ведомств, где можно решение местного командования обжаловать.

Информацию о схеме выдачи пропусков подтвердили в сельсовете. Это было распоряжение руководства.

Представители Северодвинского краеведческого музея успокаивают своих гостей тем, что на экскурсию в Неноксу съездить можно через них. Собирается экскурсионная группа около 10 человек, а пропуска для них, заверенные в воинской части, находятся у сопровождающего сотрудника.

Напомним, что 2 года назад у Неноксы на Белом море случился взрыв в процессе разработки ракетной двигательной установки. Погибли 5 представителей «Росатома», 2 военных и несколько человек были ранены. Территория села закрыта для посторонних, и даже местные жители не могут свободно въезжать и выезжать из него, что создает определенные проблемы.





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