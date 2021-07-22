Капсулу с мурманской землей передадут Совету ветеранов Ступино

Зампредседателя Совета депутатов Мурманска М. Белошеев принял участие в закладке земли в спецкапсулу, которую передадут Совету ветеранов Ступино (Московская области). В этом городе создается экспозиция, посвященная городам-героям.



Сегодня Совет депутатов, горадминистрация Мурманска организовали поездку молодежи и депутатов на место самого первого боя Полярной дивизии. Белошеев рассказал, что на месте провели митинг памяти, взяли землю. Капсула будет находиться в мемориальном уголке краеведческого музея Ступино.



Справка. В боях на территории Мурманска и области воевали 100 жителей Ступино. В память о них мурманские активисты готовят дополнительную экспозицию музею: комплект медалей города-героя Мурманска, книжку о создания Полярной дивизии и фильм «Сегодня на мурманском направлении».



В регионе стараются хранить память о годах ВОв - следят за сохранностью памятников, открывают новые мемориалы, в школах проводят уроки мужества, на которых рассказывают о ВОв и людях, принесших в ней победу.