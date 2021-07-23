Аэропорт «Мурманск» отмечает 45-летие

В 1976 г. был открыт аэропорт Мурманска. В п. Мурмаши сдали в эксплуатацию аэропортовый комплекс на тот момент самый совершенный в условиях Европейского Севера.



Ту-134, выполнявший рейс Москва- Мурманск — Ленинград сел в Мурманске. С января 1979 г. аэрогавань принимает рейсы Ту-154. Первый был на Одессу, потом в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Краснодар.



В 1989 г. аэропорт получил статус международного и обслуживает иностранные самолеты из Финляндии, Швейцарии, Норвегии, о. Шпицберген, ОАЭ.



За 45-летнюю историю аэрогавань Мурманска прошла множество этапов развития, от обслуживания легкомоторного пассажирского транспорта до реактивных лайнеров с новейшими технологиями обслуживания.



Губернатор Мурманской области с «Новапорт Холдинг» подписали соглашение о строительстве нового аэровокзала, который будет отвечать требованиям комфорта и безопасности пассажиров. Он будет более вместительный.



«Аэропорт Мурманск» поздравил всех сотрудников, ветеранов предприятия с юбилеем основания Мурманского аэропорта.

