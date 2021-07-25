В сыктывкарском парке «Строитель» открылась новая игровая площадка

Республика Коми >> Общество >> 25.07.2021

В парке «Строитель» открыли игровую площадку для детей от 7 лет. Ее обустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Игровая зона превысила 400 «квадратов», в том числе 360 «квадратов» бесшовного резинового покрытия. Комплекс - это стильная горка в форме башни с трубой для спуска, качелями и куполом с «паутиной» для лазания. На площадке смонтировано освещение, установлены скамейки, урны.

Мэрия призвала беречь новое оборудование, чтобы оно дольше не нуждалось в ремонте и замене.

Приемку объекта осуществляли первый вице-мэр Сыктывкара А. Можегов, спикер регионального Парламента С. Усачев, председателя горсовета А. Дю, главный архитектор Сыктывкара В. Рунга, представители мэрии, подрядчика, общественности.

Напомним, что за обустройство игровой зоны проголосовали 8362 человек в ходе рейтингового голосования по выбору зоны для благоустройства в этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".





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