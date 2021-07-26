Водопровод 1939 г. постройки перекладывают на ул. Луначарского

Республика Карелия >> Общество >> 26.07.2021

«ПКС-Водоканал» в рамках инвестиционной программы реконструирует водопровод по ул. Луначарского. Эта сеть водопровода построена в 1939 г. Ее пользовались еще до ВОв, она давно устарела и не отвечает современным нормам.

Техдиректор компании-подрядчика В. Остапчук рассказал, что изначально в планах реконструкции ул. Луначарского не было. За этот водопровод планировали взяться лишь в 2022 г. Но горадминистрация Петрозаводска планировала ремонт асфальта в этом году, поэтому было решено переиграть планы и согласовать дорожный ремонт с реконструкцией водопровода.

Теперь «РКС-Петрозаводск» предстоит заменить 2 км сетей, арматуру, водопроводные колодцы, переврезки вводов водопровода. Работу будут вести в несколько этапов, а сети поделили на участки: первый — от пересечения пр. А. Невского до ул. Луначарского, 61, второй — наб. Гюллинга до перекрестка пр. А. Невского с ул. Луначарского, третий — ул. Луначарского, 61 до пересечения ул. Радищева-Луначарского. Завершится реконструкция в августе, что позволит полноценно подготовить сеть к зимнему сезону.





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