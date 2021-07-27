Семья из НАО стала «Золотой семьей России»
Семья Нины и Геннадия Чуркиных из Тельвиски победила в российском конкурсе «Семья года» в категории «Золотая семья России».
Геннадий и Нина прожили вместе 52 года. Сейчас они находятся на пенсии. Главным своим достоянием Чуркины считают детей, внуков, правнука.
Нина - жительница Тельвиски. 7 лет работала пионервожатой в школе, 37 лет - в детсаду, 10 лет стояла во главе Совета ветеранов села. Она активная участница самодеятельности ДК, а ее творческий стаж - больше 60 лет.
Геннадий всю жизнь работал инженером-радиомехаником в цехе космической связи «Орбита», а в свободное время занимался лыжным спортом, участвовал в художественной самодеятельности. Также он владеет игрой на баяне и мандолине, деревянных ложках.
Супруги поют в Народном хоре русской песни «Тельвисочные кружева», входят в состав фольклорного коллектива «ИСТОКИ».
Справка. Конкурс «Семья года» проводится в шестой раз, с 2016 г. Цель мероприятия - повышение престижа семьи, ее ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни.
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