Архангельский блогер поднял вопрос о присутствии полиции на Кегострове

Остров Кего — излюбленное место летнего отдыха для горожан Архангельска. Сюда приезжают, чтобы загорать на пляже, на дачи, а сам остров называют «сердцем Поморья», так как его контуры напоминают сердце человека.



Недавно на острове произошла драка между островной молодежью и художниками из Архангельска. Блогер М. Шишов посмотрел после этого на остров под другим углом, и теперь он напоминает сжатый кулак, а не сердце.



Несмотря на то, что Кего придают туристическую привлекательность, многие ехать туда уже не хотят. Там небезопасно, можно ездить на машинах без номеров, пить алкоголь за рулем. На острове один участковый пункт полиции есть, но и там нет никого. Это напоминает маленький город, в котором господствуют местные "царьки" и нет власти государства.



Все острова брошены на произвол беззакония. Там нет полиции, нет уважения как к ней, так и к людям. Если бы во время назревания драки был полицейский, драки бы не случилось. Сейчас приезжего могут даже просто обокрасть, и справедливость не восторжествует.