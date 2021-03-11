В Мурманском торговом порту введен в эксплуатацию новый отечественный тепловоз

В ММТП запустили в работу маневровый тепловоз ТЭМ-18ДМ № 3301 Брянского машиностроительного завода. Кго выпустили в этом году. Мощность - 1200 лошадиных сил, вес - 126 тонн. Тепловозы серии считаются износоустойчивыми, экономными и эффективными. Их выпущено 1600 единиц.



Тепловоз соответствует современным требованиям эко- и промбезопасности, адаптирован для сложных климатических условий, даже для температуры -50 до + 40 градусов. Он имеет компактную форму, модифицированную кабину машиниста, увеличенную в размерах. Стекла имеют автоподогрев. В кабине есть система микроклимата.



Управлять можно в ручном и в авторежимах. Он оборудован тормозной системой, что эффективно при маневрах. Система управления дает дополнительную безопасность. На тепловозе работает система сохранения энергии, оснащение позволяет сократить расходы топлива. Есть система диагностики локомотива, позволяющая увидеть угрозу потенциальных сбоев на начальном этапе. Тепловоз обладает телемеханической системой контроля состояния машиниста.



Введение нового тепловоза – продолжение реализации программы техмодернизации предприятия.