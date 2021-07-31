На Соборной горке Череповца начали устанавливать забор и завозить технику

В городе дан старт реконструкции набережной Соборной горки. Подрядчик установил забор, завозит оборудование, о чем сообщил мэр Череповца В. Германов.



За 1,5 года предстоит сделать берегоукрепление. Строители полностью переделают подпорную стенку, территорию благоустроят. Здесь появятся скамейки, светильники, очистные сооружения, потому что в реку должна попадать дождевая вода без примесей.



На реконструкцию выделено 200 млн руб. Работы выполнят по программе «Русские берега».



Проблемой остается пришвартованный дебаркадер. В мае городской суд обязал А. Желтова с причала убрать речной вокзал, но это до сих пор не сделано.



Дебаркадер - частная собственность, о которой хозяин давно забыл. Объект полгода пытается утонуть, а специалисты речного регистра считают, что конструкцию отбуксировать в другое место нельзя - она утонет при попытке любого перемещения. Теперь власти ищут варианты заставить хозяина дебаркадера решить вопрос, потому что объект мешает проводить работы на набережной, его нужно разобрать.