Возле Северодвинска обнаружены столетние блиндажи
Блиндажи оборудованы бойцами Гражданской войны, в них держали оборону защитники берегов р. Солза.
Находка сделана представителями военно-исторического клуба «Северная Двина», которые проводили у Северодвинска свой первый выход, посвященный гражданской войне на Севере.
Реконструкторы пытались воссоздать полевой лагерь во время гражданской войны столетней давности на боевых позициях обороны побережья Солзы. Место выхода и дату приурочили к 103-й годовщине интервенции, боевых действий в Архангельской области.
Реконструкторы вдоль побережья, противоположного от деревни, обнаружили заросшие окопы. Вдоль линии этих окопов найдены остатки 3-х бревенчатых блиндажей. Здесь ребята установили палатки, развернули лагерь, чтобы на месте продолжить свою работу. Северодвинские реконструкторы в будущем планируют продолжить полевые выходы по таким историческим местам.
Подобные находки под Северодвинском не считаются чем-то неожиданным, поскольку боевые действия в Гражданскую войну проходили здесь повсеместно. Даже в труднодоступном для людей сейчас, а тем более 100 лет назад Амурском ските находился английский гарнизон.
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