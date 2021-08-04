В Коноше организовали торговлю пирожками от заключенных

Архангельская область >> Общество >> 04.08.2021

На рыночной площади поселка можно приобрести продукцию, изготовленную на территории колонии №28 УФСИН Архангельской области (п. Ерцево, Коношский район).

Необычное торговое место открыто по программе содействия трудовой занятости осужденных, которая действует в Коношском муниципалитете. Она призвана создать условия для трудовой занятости заключенных, которые имеют возможность зарабатывать в колонии и будут иметь профессию после выхода из нее. Покупатели могут приобретать хлеб «Пшеничный», «Дарницкий», пельмени, пирожки, котлеты, яйца, сало соленое и копченое. Все это сделано в колонии из качественных продуктов. Продукция вкусная, а главное – сертифицированная и безопасная.

Ранее из ИК-28 свежие продукты местные жители покупатели на ярмарках, причем они всегда пользовались спросом. Это объясняется тем, что выпечка всегда свежая и делается по ГОСТовым рецептам. Вкус этих продуктов и полуфабрикатов хорошо известен не одному поколению людей. С начала года реализовано продукции на 350 тыс. руб.





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