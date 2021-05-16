Программу «Гектар Арктики» обсудили в Росреестре Мурманской области

В управлении Росреестра проведено расширенное совещание с представителями региональных Минприроды и Минимущества, Центра технической инвентаризации, филиала Кадастровой палаты, МФЦ. На встрече обсудили вопросы быстрого взаимодействия ведомств по реализации госпрограммы «Гектар Арктики».



Внимание уделено порядку приема заявок от жителей региона. С 1 августа документы подаются на сайте «НаДальнийВосток.рф». В рамках графика прием документов также осуществляют МФЦ, Центр технической инвентаризации (по записи на ctimo.ru).



Росреестр проведет кадастровый учет участка, предоставленного уполномоченным органом в рамках программы, регистрацию договора пользования участком в сокращенный срок. Об этом рассказала глава Управления Росреестра Мурманской области А. Бойко.



Министерство уже готово к приему заявок от МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии.

Напомним, что программа в северных регионах предполагает выдачу в бесплатную аренду земельных участков на несколько лет. На них можно открыть ферму, сделать теплицы, открыть производство.

