Ю. Бездудный поздравил «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» с 5-летием управления Харьягинским проектом

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 06.08.2021

В августе 2016 г. «Тоталь Разведка Разработка Россия» передала 20% доли участия в договоре о добыче нефти на Харьягинском месторождении «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга».

Теперь «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» помогает в развитии НАО. Поступления составляют до 50% доходной части казны региона. С администрацией НАО компания реализует социальные проекты.

Глава НАО Ю. Бездудный отметил, что «Зарубежнефть» - надежный налогоплательщик. За 5 лет с компанией реализовано 60 соцпроектов, особенно образовательных и спортивных. Наиболее известные проекты – создание детского технопарка «Кванториум», работа с Детской школой искусств, покупка оборудования для уроков по робототехнике, СИЗ Ненецкой окружной больницы. Сейчас идет сотрудничество в области охраны окружающей среды.

За 5 лет компания стабилизировала добычу нефти на 1,5 млн тонн благодаря реализации базовой добычи и вовлечению в разработку низкопроницаемых коллекторов, а также повышению эффективности технологии, процесса бурения скважин, снижению потерь при эксплуатации рабочего фонда скважин. За этот период добыто 7 млн тонн нефти.





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