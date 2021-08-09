В Ухте усилят контроль за велосипедистами и мотоциклистами

За 7 месяцев этого года в муниципалитете произошло 3 ДТП с мототранспортом, в которых погиб человек и 2 получили травмы разной тяжести, в результате наезда на велосипедистов – 3 ДТП, в которых 3 человека травмировались, в том числе ребенок. Число наездов на велосипедистов выросло до 17 (было 12) ДТП, в них 18 человек травмировались (было 13). 5 ДТП произошло по вине несовершеннолетних. Именно подростки не знают правил дорожного движения и часто сами становятся виновниками ДТП.



9-15 августа для профилактики дорожных происшествий проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист, велосипедист».



Автоинспекция Ухты просит водителей мотовелотранспорта соблюдать ПДД и не допускать детей к управлению транспортом без достижения ими необходимого возраста и без водительского удостоверения нужной категории, без защитной экипировки

Отпуская ребенка катиться на велосипеде, разъясняйте правила дорожного движения, напоминайте о необходимости «спешиваться» на пешеходных переходах, пересекая выезды из двора, с прилегающей территории!



