На вертолетах ко Дню оленя в оленеводческие хозяйства НАО доставлено свыше 22 тонн грузов
Среди грузов продукты, медикаменты, техника и расходные материалы, необходимые оленеводам вещи.
Оленеводческие хозяйства составляли заявки на приобретение, согласно которым на вертолетах им доставляли генераторы, бинокли, лодки, спецобмундирование для работы в тундре. Везли со всей России, о чем рассказал глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров.
В рамках празднования в этом году Дня оленя Нарьян-Марский объединенный авиаотряд выполнил 10 рейсов в оленеводческие хозяйства, перевез 147 человек. Вертолеты посетили 12 хозяйств, привезли грузы.
Но праздничные мероприятия провести решили лишь в 5 хозяйств – «Рассвет Севера», «Восход», «Ненецкая община «Канин», «Дружба Народов», в СРО, КФХ острова Колгуев.
Количество гостей также решили ограничить в связи с эпидобстановкой. Контролировалось соблюдение эпидтребований безопасности должны были ПЦР-тесты или прививки каждого, кто отправлялся в оленеводческие хозяйства.
Лучшим оленеводам, чумработницам вручили грамоты, благодарственные письма, награды, отмечены и победители соревнований по нацвидам спорта. Подведены итоги отраслевых соревнований, в которых победителем стал «Рассвет Севера», а на счет хозяйства поступила премия 150 тыс. руб. для поощрения работников.
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