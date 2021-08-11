На вертолетах ко Дню оленя в оленеводческие хозяйства НАО доставлено свыше 22 тонн грузов

Среди грузов продукты, медикаменты, техника и расходные материалы, необходимые оленеводам вещи.



Оленеводческие хозяйства составляли заявки на приобретение, согласно которым на вертолетах им доставляли генераторы, бинокли, лодки, спецобмундирование для работы в тундре. Везли со всей России, о чем рассказал глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров.



В рамках празднования в этом году Дня оленя Нарьян-Марский объединенный авиаотряд выполнил 10 рейсов в оленеводческие хозяйства, перевез 147 человек. Вертолеты посетили 12 хозяйств, привезли грузы.



Но праздничные мероприятия провести решили лишь в 5 хозяйств – «Рассвет Севера», «Восход», «Ненецкая община «Канин», «Дружба Народов», в СРО, КФХ острова Колгуев.



Количество гостей также решили ограничить в связи с эпидобстановкой. Контролировалось соблюдение эпидтребований безопасности должны были ПЦР-тесты или прививки каждого, кто отправлялся в оленеводческие хозяйства.



Лучшим оленеводам, чумработницам вручили грамоты, благодарственные письма, награды, отмечены и победители соревнований по нацвидам спорта. Подведены итоги отраслевых соревнований, в которых победителем стал «Рассвет Севера», а на счет хозяйства поступила премия 150 тыс. руб. для поощрения работников.

