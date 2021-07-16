На ул. Наседкина по просьбам жителей поставят остановку
Остановочный павильон оборудуют на нечетной стороне улицы Наседкина у дома №?21 в Череповце.
На ул. Любецкой много многоэтажных домов, но нет выезда из района. Жителям приходиться идти на одну остановку, поэтому собирается толпа. Многие на Наседкина пользуются автобусами, так как рядом несколько школ. Горожанам хотелось бы больше комфорта в плане остановок общественного транспорта.
Депутат областного Заксобрания Л. Гусева рассказала, что на четной стороне улицы пассажиры высаживаются и идут домой, на нечетной постоянно приходится долго стоять, ожидая автобус для выезда из района. Горожане много раз писали в соцсетях о необходимости остановки на этой стороне, присылали обращения депутатам, высказывали пожелание на личных встречах.
На новой остановке будут скамейки, навес и электронное табло. Так пассажирам будет проще ориентироваться, они будут точно знать, сколько ждать автобуса. На некоторых маршрутах очень длинный интервал между автобусами, поэтому табло должно помогать отслеживать транспорт.
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