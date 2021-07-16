Шхуна «Запад» вернулась на Красную пристань в центре Архангельска

Символ первого морского порта страны обрел воплощение в виде 3D-модели.



Каботажное судно финнов получило новую жизнь после отработки в качестве учебного судна мореходного училища им. Воронина. К 400-летию Архангельска в 1983 г. его торжественно установили на Красной пристани.



«Запад» всегда был центром притяжения, напоминанием о славных временах Архангельска. Но в середине 90-х ураган поломал мачты, доступ на борт все больше ветшающего парусника был закрыт. С того времени он гнил на пристани, в марте 2016 г. сгорел. Шхуну разобрали.



Вокруг нее поставили забор, строительные леса, а денег на реконструкцию не нашли. О восстановлении "Запада" 20 лет вели дискуссии, а разломали судно за 2 дня.



На пристани дан старт 3-му этапу жизни шхуны, а на месте, где она 33 года стояла, установили пилон с информацией, QR-кодом, адресом сайта проекта. Цифровые технологии донесут до горожан интересную историю шхуны. 3D-модель — вершина айсберга из массива полезной информации, собрать которую помогли сотрудники Северного морского музея.