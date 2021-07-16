В Канинском сельсовете стартовал пилотный инвестпроект по строительству индивидуального жилья для кочевников

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.08.2021

В с. Несь начали строить 7 домов для оленеводов-кочевников силами компании «Опора» (Нарьян-Мар).

Строительство идет из термо-структурных панелей системы «Радослав», которые выдерживают механические нагрузки. Они используются в строительстве в любых климатических зонах. Технический конструктив уже прошел 50 циклов проверок.

Малый вес, стандартизация размеров сокращают трудозатраты, срок возведения, исключают использование грузоподъемной техники. Эти дома можно строить весь год, применяя мелкозаглубленные фундаменты, фундаменты из забивных свай.

У домов для оленеводов будет металлочерепичная крыша, фасад обделан сайдингом. Подрядчик также сделает внутреннюю отделку квартир. Предусмотрено и отопление индивидуальных котлов. Готовые дома уже есть в п. Красное, они очень теплые.

Панели обладают хорошими теплосберегающими свойствами, а слой пенополистирола - 140 мм равен сопротивлению кирпичной стены толщиной 2,11 м.

Подрядчик сделает благоустройство вокруг домов, оборудует подъездные пути, построит детские игровые, спортивные площадки.





Рекомендуем по теме:

Оленеводы НАО получили новые квартиры в пос. Красное

Неадекватные действия карельских чиновников вызвали путницу в аварийном жилье

В Череповце начали строить завод по выпуску электросчетчиков

В Петрозаводске начали строить еще один "Народный" дом

В Архангельске сдадут несколько соцдомов для переселенцев из аварийных домов и ветеранов ВОв

Чем привлекательны сэндвич-панели PIR?


В Вологде у Дома Корбакова появится скульптура по мотивам картины

Увеличение размера дивидендов «Северстали» вызвало рост ее акций

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту гибели парашютистки в Архангельской области

Воркутинцы провели «Заполярную велоночь»

В Вологодской области запускают новое деревообрабатывающее производство

Как правильно делать ставки на спорт

С 23 июля вологжане смогут получить электронный билет на «Поезд Победы»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета