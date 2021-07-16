В Канинском сельсовете стартовал пилотный инвестпроект по строительству индивидуального жилья для кочевников

В с. Несь начали строить 7 домов для оленеводов-кочевников силами компании «Опора» (Нарьян-Мар).



Строительство идет из термо-структурных панелей системы «Радослав», которые выдерживают механические нагрузки. Они используются в строительстве в любых климатических зонах. Технический конструктив уже прошел 50 циклов проверок.



Малый вес, стандартизация размеров сокращают трудозатраты, срок возведения, исключают использование грузоподъемной техники. Эти дома можно строить весь год, применяя мелкозаглубленные фундаменты, фундаменты из забивных свай.



У домов для оленеводов будет металлочерепичная крыша, фасад обделан сайдингом. Подрядчик также сделает внутреннюю отделку квартир. Предусмотрено и отопление индивидуальных котлов. Готовые дома уже есть в п. Красное, они очень теплые.



Панели обладают хорошими теплосберегающими свойствами, а слой пенополистирола - 140 мм равен сопротивлению кирпичной стены толщиной 2,11 м.



Подрядчик сделает благоустройство вокруг домов, оборудует подъездные пути, построит детские игровые, спортивные площадки.