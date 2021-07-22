В Сосногорске открыли «географический центр Коми»

Глава района С. Дегтяренко рассказал о торжественном открытии символического знака – доски «Географический центр Республики Коми». Он находится на территории Сосногорского района в п. Вис.



Дягтяренко выразил благодарность участникам проекта, тем, кто отправил эскизы. Они были разные, а объединила их любовь авторов к краю, желание оставить творческий след в истории.



Также он выразил благодарность инициатору проекта – В. Камашеву, без энтузиазма и профессионализма которого проект реализовать бы не удалось. Партнерами установки выступили Республиканский центр молодежи, Коми отделение РГО.



Открытие знака приурочено ко Дню географа. Находится знак на координатах географического центра Коми – 64°04’ северной широты и 54°31’ восточной долготы. Их определил доцент кафедры географии Коми педагогического института Н. Шумилов. В прошлом году в районе центра побывали энтузиасты и выяснили, что центр находится в труднодоступной локации посреди болота.



Проведены подготовительные работы по подготовке площадки, определено расстояние от центра до Сосногорска (43 км), Ухты (52 км), Сыктывкара (309 км) и Воркуты (590 км).

