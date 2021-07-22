В школах и детсадах НАО откроют прививочные пункты вакцинации

Прививочные пункты решили открыть в медкабинетах школ и детсадов округа для удобства воспитателей, учителей, работников образовательных организаций. Они могут вакцинироваться на рабочем месте, не отпрашиваясь с работы. Решение принято оперативным штабом по профилактике коронавируса.



Прививочные пункты начнут работать с 23 августа, но привиться в них могут только работники организаций, каждый только в своем учреждении. Это решение поддержали и участники штаба.



На заседании штаба также обсудили ситуацию по заболеваемости ковидом в округе. Она напряженная. На лечении числятся 245 человек, 60 из которых в стационаре и 185 лечатся амбулаторно. 800 человек находятся на самоизоляции. По сравнению с другими регионами, это не много, на Ненецкий округ маленький.



Глава НАО Ю. Бездудный поручил главе Департамента образования мобилизовать для помощи самоизолированным волонтеров, так как многие из самоизолированных — пенсионеры, пожилые люди без близких,и все они нуждаются в помощи. Волонтеры привозят им лекарства и продукты.