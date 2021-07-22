Мемориальную доску М. Орешете установили в бывшем п. Порт-Владимир

На о. Шалим в гарнизоне Порт-Владимир, установлена мемориальная доска М. Орешете. 20 лет он организовывал экспедиции, много сделал для того чтобы сохранить память о поселке, которого уже нет.



Известный мурманский историк, краевед, писатель, поисковик и публицист М. Орешета скончался в феврале 2021 г. на 70-ом году жизни.



Недалеко от Видяево, где находится заброшенный и покинутый п. Порт-Владимир, теперь есть напоминание о великом человеке. На мемориальной доске надпись гласит: "Когда человек умирает, скорбят близкие. Когда умирают целые поселки - горюют их жители. Родина теряет корни, а они питают основу Государства Российского!". Эту цитату взяли из книги Орешета "Порт-Владимир".



Кто является автором мемориальной доски не известно, как то, как судьба распорядится таким подарком, поскольку поселок давно необитаем, а бывают в нем лишь поисковые группы, а иногда туристы, которым интересна история Мурманской области.