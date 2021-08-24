Продолжение Шекснинского проспекта в Череповце будет строить «ВАД»

Шекснинский пр. от ул. Рыбинской до Южного шоссе теперь будет строить «ВАД», о чем рассказал мэр В. Германов. Работы начнутся в этом месяце. Строительство дороги идет поэтапано.



Год дается на то, чтобы проложить сети, уложить дорожное полотно, обустроить тоннели для коммуникаций. Участок проспекта с тремя полосами движения будет иметь протяженность 3-го этапа 1,55 км, ширину 12 м. Строить новую дорогу будут на деньги областного бюджета – 800 млн руб. выделил губернатор Вологодской области О. Кувшинников.



Завершить строительство планируют к открытию моста через Шексну в августе 2022 г. Деньги на продолжение строительства дороги на 6 полос, тротуары, дублеры, велодорожки планируется взять из федеральной казны в рамках какого-нибудь дорожного проекта или программы.

Напомним, что открытие Архангельского моста должно пройти в Череповце 14 августа, но сдать объект должны 1 августа 2022 г. В настоящий момент строители монтируют центральное пролетное строение.

