В Коми решили больше денег давать населению на строительство частных домов

Республика Коми >> Общество >> 25.08.2021

Минстрой Коми пересчитал рыночную стоимость 1 кв. м. жилья, которая теперь будет применяться для вычисления соцвыплаты на строительство частного дома. Сумма немного увеличилась.

Минстрой опубликовал приказ о стоимости «квадрата» на 3 квартал. По сравнению с 1 и 2 кварталами в 3-м размеры нужно увеличить на 3,8%.

Среди муниципалитетов самая высокая рыночная стоимость в Воркуте, где на 1 «квадрат» площади выделят 34101 руб. - на 1252 руб. больше, чем в первом полугодии. В Усинске и Инте — по 32680 руб. (+1200 руб.), в Усть-Цилемском, Ижемском районах, Печоре — по 29838 руб. (+1095 руб.).

В 9 муниципалитетах, в том числе в Сыктывкаре, стоимость «квадрата» 24155 руб. Сумма по сравнению с прошлыми кварталами на 887 руб. за «квадрат» увеличилась.

Размер стоимости квадратного метра учитывается для вычисления величины соцвыплаты на строительство жилого дома. Выплата предоставляется:

— молодым семьям-участникам целевой программы по оказанию господдержки в обеспечении жильем, оплате ЖКХ услуг;
— гражданам, работающим и живущим в селах, в том числе семьям, молодым специалистам, работающим и живущим в селах или желающим переехать на ПМЖ в сельскую местность.





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