Курьерская доставка такси – выгодно и удобно

Давайте представим, что мы получили возможность поболтать с нашими прабабушками и прадедушками. Современные “извозчики” удивили бы их не хуже интернета – быстро и на мягком диванчике. А еще есть курьерская доставка такси – практически, как у них 100 лет назад кухарка ходила к мяснику и бакалейщику. Одним словом, сплошная цивилизация и от нее сплошные выгоды. А вы знали, что можете просто заказать услугу – дать водителю список покупок и отправить его в магазин? Или отправить посылку на такси по городу или даже между городами? Расскажем, почему это так круто, а вы уж там решайте для себя.

Не отвлекаясь от дел

Наверняка любой взрослый человек сталкивался с тем, что в сутках 24 часа, а дел в списке – на все 30. Причем несколько часов уйдет на дорогу. А существует дешевая курьерская доставка – на минуточку, она решает минимум половину проблем, где не требуется личное присутствие. Почему можно доверить таксисту-курьеру свои документы, седло, ковер и телевизор?

Служба такси имеет репутацию и водители соответствуют ей.

Водитель с вами на связи по телефону.

Оплата только после успешного выполнения, что мотивирует выполнять быстро и качественно.

Такси с доставкой на дом позволит вам не беспокоиться о забытых где-то вещах. О том, что внук с дедушкой на даче остались без пакета лего, а вы без ящика помидоров от них. Водитель отвезет котика в переноске в клинику, заберет из супермаркета пакет с покупками или из ресторана заказанную пиццу.

Нужно ли продавать почку?

Нет, стоит эта услуга не космически. Просто к тарифу поездки добавляется небольшая сумма – в такси ПСН это всего 10 грн. (Для справки – в других службах это стоит 20 грн и выше). Есть некоторые ограничения. Например, по закону, запрещено перевозить деньги и платежные карты, ювелирные изделия, взрывоопасные и радиоактивные вещества, оружие и печати. Ну с этим придется справляться самостоятельно, а для всего остального есть такси с курьерской доставкой.

Обычно можно выбрать удобный способ оплаты. Положим, клиент заказал товар в магазине и хочет, чтобы такси привезло его заказ. В этом случае товар либо должен быть оплачен заранее, либо курьеру передали точную сумму наличными. Такси с курьерской доставкой – это совершенно обычное такси, которое вместо пассажира везет вам (или от вас) нужные предметы. Кстати – важно, чтобы посылка была хорошо упакована, не пролилась, не испачкала салон. За упаковку курьер ответственности не несет.