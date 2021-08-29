В Мурманске выбирают место для установки памятника строителям

Мурманская область >> Общество >> 29.08.2021

В Мурманске стартовал первый этап конкурса на эскиз архитектурного проекта по созданию памятника «Строителям всех поколений».

Почетный гражданин Мурманска Н. Бережной, депутат Мурманской облдумы Г. Иванов встретились для обсуждения одной из предложенных локаций для мемориала на ул. Софьи Перовской, 17.

На заседании Общественного совета Мурманска впервые предложили увековечить память строителей города-героя. Эту идею поддержали общественники и почетные граждане. Мемориал важен с точки зрения патриотического воспитания молодежи, для поднятия престижа строительных профессий.

Проект поддержали ветераны отрасли. Архитекторы и художники, простые мурманчане предлагают эскизы и места, где можно установить памятник.

На ул. Софьи Перовской, 17 находится экс-штаб строительной отрасли, несколько трестов и управление Главмурманстроя. На фасаде здания есть почетные доски заслуженным работникам отрасли.

Памятник строителям должен быть народным и стоял на месте с хорошей проходимостью. Его будут видеть, как можно больше мурманчан, гостей города. Еще появятся места, где можно установить памятник. Всех мурманчан призывают присоединиться к разработке идей, выбору места, эскизов.





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