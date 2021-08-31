Первый арктический метр поставили на учет в НАО
Окружной Росреестр внес в кадастр первый участок земли в рамках госпрограммы «Гектар Арктики». Это объект 9987 кв. м расположен в Заполярном районе в Приморско-Куйском сельсовете.
Напомним, что проект «арктического метра» стартовал 1 августа. Теперь можно взять территорию под строительство частного дома, заниматься на этом участке садоводством, экономической деятельностью.
В НАО на сегодняшний день на госпрограмму по получению участка земли в бесплатное пользование поступили только 3 заявки. Первые 6 месяцев проекта «Дальневосточный гектар в Арктической зоне России» можно получить землю только местным жителям, которых она не очень интересует.
Ненецкие депутаты также продлили ежемесячные выплаты медикам за аренду жилья, на что из казны НАО выделено 8 млн руб. Возможно, это станет толчком к оформлению земли в пользование.
Также в округе идут работы по капремонту домов. На приведение их в порядок потратят 198 млн руб., 123 млн руб. из которых выделены из казны округа, а 75 млн руб. являются средствами собственников домов.
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