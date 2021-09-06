В Вологодской области дети-сироты получили первые жилищные сертификаты

Новый инструмент обеспечения жильем детей-сирот начал работать на Вологодчине. Здесь впервые ввели жилищные сертификаты. Благодаря им в ближайшие 5лет в регионе намерены обеспечить жильем очередников.



Именной сертификат дает свободу выбора, не загоняет в рамки. Его можно использовать на покупку квартиры, дома на территории Вологодской области и в любом селе или пгт. Утверждена госпрограмма для обеспечения детей-сирот, оставшихся без родительского попечения, жильем. Программа профинансирована из облбюджета.



Вологодская область начала применять сертификат одной из первых в стране. Дети-сироты в возрасте 23 лет, имеющие решения суда об обеспечении жильем до января 2021 г., могут обращаться в Депстрой для рассмотрения вопроса о предоставлении сертификата. Подготовлен региональный законопроект, который предлагает исключить требование о наличии судебного акта, что упростит получение жилья.



Напомним, что ранее жилье детям-сиротам предоставляли по договорам спецнайма на 5 лет, потом решали вопрос о передаче в собственность либо продлевали срок на 5 лет в зависимости от соцадаптации граждан.