193 двора отремонтированы в Вологде по проекту «Городская среда»
«Комфортная городская среда» - проект, реализуемый с 2017 г. В городе за это время отремонтированы 193 двора, в 2021 г. ремонтируется 40 дворов.
В Вологде ежегодно приводят в порядок до 50 дворов, а очередность определяется властями, исходя из критериев федерального проекта.
У многих территорий на момент начала ремонтных работ по проекту уже шел ремонт в течение нескольких лет. Дворы могли претерпеть изменения. Подрядчик приступал к работе по старому проекту, а внести коррективы было невозможно. Теперь областные власти и городские приняли действенный механизм: до ремонта двора за год происходит собрание жильцов, вологжане определяют его актуальность, могут внести коррективы, предложить идеи.
В рамках проекта благоустраивают общественные пространства, а территории выбирают сами жители. В 2020 г. в Вологде отремонтировали бульвар Пирогова, в этом идут работы в Рождественском парке, реализуется первый этап благоустройства в Осановской рощи. Парк на 95 % готов, в роще устанавливают детскую площадку и обустраивают клумбы и дорожки.
В 2021 г. во время голосования вологжане выбрали для благоустройства на 2022 г. Затоновский пляж.
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