193 двора отремонтированы в Вологде по проекту «Городская среда»

«Комфортная городская среда» - проект, реализуемый с 2017 г. В городе за это время отремонтированы 193 двора, в 2021 г. ремонтируется 40 дворов.



В Вологде ежегодно приводят в порядок до 50 дворов, а очередность определяется властями, исходя из критериев федерального проекта.



У многих территорий на момент начала ремонтных работ по проекту уже шел ремонт в течение нескольких лет. Дворы могли претерпеть изменения. Подрядчик приступал к работе по старому проекту, а внести коррективы было невозможно. Теперь областные власти и городские приняли действенный механизм: до ремонта двора за год происходит собрание жильцов, вологжане определяют его актуальность, могут внести коррективы, предложить идеи.



В рамках проекта благоустраивают общественные пространства, а территории выбирают сами жители. В 2020 г. в Вологде отремонтировали бульвар Пирогова, в этом идут работы в Рождественском парке, реализуется первый этап благоустройства в Осановской рощи. Парк на 95 % готов, в роще устанавливают детскую площадку и обустраивают клумбы и дорожки.



В 2021 г. во время голосования вологжане выбрали для благоустройства на 2022 г. Затоновский пляж.